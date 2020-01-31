Экс-конкурент Ярмоленко Бруун Ларсен продолжит карьеру в Хоффенхайме

Полузащитник Якоб Бруун Ларсен официально стал игроком Хоффенхайма.
Якоб Бруун Ларсен покинул дортмундскую Боруссию и присоединился к Хоффенхайму, сообщает официальный твиттер нового клуба датчанина.
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Условия контракта пока неизвестны, однако, по данным Transfermarkt, переход Ларсена обошелся Хоффенхайма в 9 млн евро.
Напомним, что Бруун Ларсен выступал за Боруссию Д с 2015 года и был конкурентом Андрея Ярмоленко в составе "желто-черных".
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