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Экс-конкурент Ярмоленко Бруун Ларсен продолжит карьеру в Хоффенхайме

19:24 46 Читати українською
Экс-конкурент Ярмоленко Бруун Ларсен продолжит карьеру в Хоффенхайме
Якоб Бруун Ларсен / ФК Хоффенхайм

Полузащитник Якоб Бруун Ларсен официально стал игроком Хоффенхайма.

Якоб Бруун Ларсен покинул дортмундскую Боруссию и присоединился к Хоффенхайму, сообщает официальный твиттер нового клуба датчанина.

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Условия контракта пока неизвестны, однако, по данным Transfermarkt, переход Ларсена обошелся Хоффенхайма в 9 млн евро.

Напомним, что Бруун Ларсен выступал за Боруссию Д с 2015 года и был конкурентом Андрея Ярмоленко в составе "желто-черных".

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