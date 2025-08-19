Александер Серлот возмущен своим положением в Атлетико, поскольку считает, что Диего Симеоне будет делать ставку на Джакомо Распадори, который летом присоединился к команде из Наполи, и Антуана Гризманна.

Два грандиозных привоза подарили шанс украинцу засиять в Испании – унизительный поступок звезды Барсы

Как сообщает Objetivo.atletico со ссылкой на Хосе Фернандеса, норвежский форвард не хочет еще один год просидеть в запасе. Он требует, чтобы клуб выставил его на трансфер. Атлетико будет требовать за Серлота около 35 миллионов евро.

"Матрасникам" нужно найти замену Александру и самым вероятным вариантом для Диего Симеоне является Душан Влахович.

Сёрлот присоединился к Атлетико летом 2024 года. В общем форвард сыграл за "матрасников" в 54 матчах, в которых забил 24 гола и отдал два ассиста.

Александер в сезоне 2023/24 конкурировал с Артемом Довбиком за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. В итоге награда досталась украинцу.

