Байер на своем официальном сайте объявил о переходе Кристиана Кофане. 18 летний форвард подписал контракт с немецким клубом до 2029 года.

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Кофане выступал с января 2025 года за Альбасете. В сезоне 2024/25 он камерунец стал открытием Сегунды, забив восемь голов в 20 матчах. Как сообщает AS, Альбасете получил за трансфер форварда пять миллионов евро.

Трансфер Кристиана – самая дорогая продажа в истории испанского клуба. До сих пор рекорд принадлежал Пабло Ибаньесу, который перешел в Атлетико в 2004 году за три млн евро.

К слову, за Альбасете выступал Роман Зозуля с 2017 по 2021 годы.

Напомним, что Байер в сезоне 2024/25 не смог защитить титул чемпиона Германия, заняв второе место.