Ла Лига 2, 1-й тур

Альмерия – Альбасете – 4:4

Голы: Эмбарба, 11, Лопи, 51, Аррибас, 82, Баптистан, 90+10 – Медина, 1, 59, Пуэтрас, 66, Эскриче, 83

Невероятный матч состоялся во втором дивизионе Испании. Альмерия принимала Альбасете, за который в свое время выступал Роман Зозуля. Матч закончился со счетом 4:4, а хозяева спаслись от поражения на 10 добавленной минуте.

Самый красивый гол во встрече оформил Эмбарба, который забил прям мощным ударом с 40 метров. Голкипер ничего не мог поделать. Альмерия по ходу матча четыре раза отыгрывалась после пропущенных мячей.

К слову, за Альбасете выступает Хесус Вальехо. Защитник выступал в составе Реала, с которым дважды становился победителем Лиги чемпионов.

