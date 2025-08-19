Экс-клуб Зозули устроил сумасшедшую перестрелку с феерическим голом с 40 метров – ВИДЕО
Альмерия и Альбасете расписали бешеную ничью в первом туре второго дивизиона Испании.
Ла Лига 2, 1-й тур
Альмерия – Альбасете – 4:4
Голы: Эмбарба, 11, Лопи, 51, Аррибас, 82, Баптистан, 90+10 – Медина, 1, 59, Пуэтрас, 66, Эскриче, 83
Невероятный матч состоялся во втором дивизионе Испании. Альмерия принимала Альбасете, за который в свое время выступал Роман Зозуля. Матч закончился со счетом 4:4, а хозяева спаслись от поражения на 10 добавленной минуте.
Самый красивый гол во встрече оформил Эмбарба, который забил прям мощным ударом с 40 метров. Голкипер ничего не мог поделать. Альмерия по ходу матча четыре раза отыгрывалась после пропущенных мячей.
К слову, за Альбасете выступает Хесус Вальехо. Защитник выступал в составе Реала, с которым дважды становился победителем Лиги чемпионов.
