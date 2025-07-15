Футболисты Миная не верят, что клуб сможет продолжить существование на профессиональном уровне.

Пока еще игроки закарпатского клуба Павел Захидный, Даниэл Банык, Назарий Воробчак, Иван Матюшенко и Виталий Рожко в комментарии УФ раскрыли свои планы относительно продолжения карьер.

"Руководство нам ничего не говорило": футболист Миная рассказал о долгах и угрозе исчезновения команды

– На сегодня вы еще остаетесь игроком Миная? Возможно, к вам есть интерес со стороны других клубов?

Захидный: Я перехожу в ЮКСА.

Банык: Контракт у меня завершился, пока никуда не оформлял переход.

Воробчак: По состоянию на сегодня я уже не являюсь игроком Миная. На днях будет официально оформлен трансфер в новый клуб.

Матюшенко: На сегодня я являюсь игроком Миная, но рассматриваю варианты с переходом в другой клуб.

Есть интерес со стороны представителей УПЛ и Первой лиги, но пока никакой конкретики. Все зависит от того, предоставят ли мне статус свободного агента в случае исчезновения Миная, или будут требовать компенсацию в случае дальнейшего существования клуба.

Рожко: Сейчас у меня контракт закончился, но мои открепительные документы еще находятся в Минае. Да, я имею предложения из нескольких команд.

– Что вам на сегодня известно о ситуации в Минае? Все же будет ли существовать клуб? Возможно, слышно о дате первых сборов после отпуска.

Захидный: Миная не будет.

Банык: Пока что ничего не слышно. Никакой информации к нам не поступало, и ничего не ясно, когда будет сбор.

Воробчак: По ситуации с Минаем ничего сказать не могу. Дату сбора также еще не объявляли, поэтому пока так.

Матюшенко: На сегодня никакой конкретики о дальнейшем существовании Миная нет. Ждем информацию от руководства клуба.

Рожко: О ситуации с Минаем вообще ничего не знаю, и какое будет продолжение у команды тоже ничего не понятно.

Напомним, еще в сезоне 2023/24 Минай выступал в украинской Премьер-лиге. В прошлой кампании закарпатская команда заняла 12-е место в группе выбывания Первой лиги. Формально Минай должен начать новый официальный сезон уже 2 августа матчем против Металлиста.

"Самый тяжелый момент – прилет по детской площадке": Клищук о жизни в Кривом Роге, еврокубках и переходе в Карпаты