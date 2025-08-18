Как сообщает официальный сайт Реал Овьедо, защитник Эрик Байли подписал контракт с испанским клубом сроком на два сезона.

Новичок Ла Лиги объявил о подписании сразу двух именитых форвардов – экс-нападающий Португалии и преемник Яремчука

Центрбек присоединился к Реал Овьедо на правах свободного агента. Байли выступал в Испании за Эспаньол и Вильярреал, а затем присоединился к Манчестер Юнайтед почти за 40 миллионов евро. В составе "красных дьяволов" защитник выигрывал Лигу Европы.

В 2022 году на правах аренды присоединился к Марселю, но французы не захотели выкупить игрока, и он уехал в Бешикташ. Сезон 2024/25 Байли провел в Вильярреале, сыграв лишь в 12 матчах.

К слову, за Реал Овьедо в 2020 году выступал Андрей Лунин.

