Лига Европы, 2-й раунд квалификации, ответные матчи

АЕК Ларнака (Кипр) – Целе (Словения) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Чакон, 43, Гарсия, 67 – Квесич, 88

Гекен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1 (первый матч – 0:1) (после серии пенальти – 4:2)

Голы: Сванбек, 33, Густафсон, 90+2 (п.) – Дольберг, 54 (п.)

Удаления: Канате, 117 (Андерлехт, красная карточка)

ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария) – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Синьян, 96

Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова) – 4:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 27, Хореманс, 46, Виргевер, 56, Эль-Каруани, 89 – Одеде, 75

Легия Варшава (Польша) – Баник Острава (Чехия) – 2:1 (первый матч – 2:2)

Голы: Нсаме, 54, Поезный, 74 (аг.) – Прекоп, 15

Нереализованный пенальти: Бухта, 90 (Баник)

Хиберниан (Шотландия) – Митьюлланд (Дания) – 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Бушири, 105+2 – Осорио, 94, Брумаду, 119

Брага (Португалия) – Левски София (Болгария) – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Наварро, 104

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АЕК из Ларнаки после боевой ничьей с Целе в первой игре одержал непростую победу в ответном матче. Киприоты забили по голу в каждом из таймов, однако в конце встречи словенцы восстановили интригу. АЕК сумел выстоять и пробился в 3-й круг отбора Лиги конференций.

Шведский Гекен неожиданно прошел Андерлехт. Бельгийцы ехали в гости имея за плечами минимальную победу. Шведы забили первыми в середине тайма, однако сразу после перерыва гости с пенальти отыгрались. Все шло по сценарию Андерлехта, пока на 90+2 минуте шведы не заработали и реализовали пенальти. Овертаймы победителя не выявили и все решалось в серии пенальти, где больше повезло Гекену.

ЧФР Клуж выбил из дальнейшего розыгрыша Лугано. Первый матч завершился безголевой ничьей, как и повторная игра. Хотя в начале второго тайма швейцарцы и забили, однако гол не засчитали из-за игры рукой. В дополнительное время экс-клуб Евгения Коноплянки сумел забить решающий гол, который и вывел его в следующий раунд.

Утрехт во второй раз бил молдавский Шериф. На этот раз нидерландцы отгрузили в ворота тираспольцев четыре гола, получив один в ответ. 7:2 по сумме двух матчей – дальше идет представитель Эредивизи.

Варшавская Легия на своем поле со скрипом прошла чешский Баник. Хозяева пропустили еще до середины тайма и учитывая ничью в первом матче (2:2) обязаны были срочно что-то придумывать в атаке. В конце тайма им удалось сравнять, однако гол отменили из-за офсайда. После перерыва поляки смогли восстановить равновесие без претензий от арбитра, а затем гости забили сами себе, облегчив жизнь Легии. На 90-й минуте Баник мог переводить игру в овертайм, но Бухта с пенальти попал в штангу.

Датский Митьюлланд выбил шотландский Хиберниан. Команды разошлись миром в первой игре и не смогли выявить сильнейшего в ответном матче. Забивать они начали лишь в овертаймах. Осорио огорчил бывшую команду Николая Кухаревича уже на старте первой 15-минутки, однако хозяева успели отыграться еще до перерыва. Все шло к послематчевой лотерее, однако на последней минуте экс-клуб Артема Довбика сумел вырвать победу и пробился в следующий круг соревнований.

По схожему сценарию развивалась дуэль между Брагой и Левски. Соперники не смогли отличиться ни в одном из матчей, поэтому все решалось в экстра-таймах. Наварро на 104-й минуте вывел португальцев вперед, однако болгары сравняли уже в следующей атаке. К сожалению, взятие ворот было отменено из-за офсайда, а больше Левски забить не смог.

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