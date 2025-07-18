Экс-клуб Ярмоленко попытается спасти карьеру изгнанника Манчестер Сити
Вест Хэм стал главным претендентом на полузащитника Манчестер Сити Джека Грилиша.
По информации GOAL, Уэс Хэм активно рассматривает вариант трансфера Джека Грилиша, однако переговоры осложняет его сверхвысокая зарплата – около 355 тысяч евро.
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"Молотобойцы" не могут позволить себе такие условия из-за внутренней финансовой политики, поэтому переход возможен лишь при условии существенного снижения аппетитов звезды.
В сезоне 2024/25 полузащитник провел 32 матча во всех турнирах, но лишь 7 раз вышел в стартовом составе АПЛ. В 2025 году – только один выход с первых минут в Премьер-лиге.
До этого Грилишем интересовался Тоттенхэм, но их интерес угас. Эвертон готов рассматривать лишь аренду. Также футболиста связывают с потенциальными переездами за границу – в частности, его хотят видеть Бавария и Наполи.
Сам Грилиш настроен сменить клуб уже этим летом. С приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии он понимает – без регулярной игровой практики шансов попасть на ЧМ-2026 у него не будет.
Напомним, что в составе Вест Хэма с 2018 по 2022 год выступал украинец Андрей Ярмоленко.
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