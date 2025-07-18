По информации GOAL, Уэс Хэм активно рассматривает вариант трансфера Джека Грилиша, однако переговоры осложняет его сверхвысокая зарплата – около 355 тысяч евро.

Клуб АПЛ помог чешскому гранду установить новый трансферный рекорд страны

"Молотобойцы" не могут позволить себе такие условия из-за внутренней финансовой политики, поэтому переход возможен лишь при условии существенного снижения аппетитов звезды.

В сезоне 2024/25 полузащитник провел 32 матча во всех турнирах, но лишь 7 раз вышел в стартовом составе АПЛ. В 2025 году – только один выход с первых минут в Премьер-лиге.

До этого Грилишем интересовался Тоттенхэм, но их интерес угас. Эвертон готов рассматривать лишь аренду. Также футболиста связывают с потенциальными переездами за границу – в частности, его хотят видеть Бавария и Наполи.

Сам Грилиш настроен сменить клуб уже этим летом. С приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии он понимает – без регулярной игровой практики шансов попасть на ЧМ-2026 у него не будет.

Напомним, что в составе Вест Хэма с 2018 по 2022 год выступал украинец Андрей Ярмоленко.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер