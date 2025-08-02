Вест Хэм заключил соглашение с опытным нападающим Каллумом Уилсоном, который присоединится к клубу на правах свободного агента после завершения контракта с Ньюкаслом.

Легендарный форвард попрощался с клубом АПЛ – он провел в нем пять лет

Как сообщает The Athletic, 33-летний форвард уже прошел медосмотр и подпишет контракт на один год с лондонцами. Сделка является сильно зависимой от бонусов и достижений игрока.

Уилсон покинул Ньюкасл после того, как клуб решил не активировать опцию автоматического продления контракта. Стороны вели переговоры по новому соглашению, однако не смогли достичь компромисса.

Форвард присоединился к Ньюкаслу летом 2020 года из Борнмута, где ранее работал под руководством Эдди Хау. За четыре сезона он забил 49 мячей в 130 матчах. Самым результативным для Каллума стал сезон 2022/23, когда он оформил 18 голов в АПЛ, однако последние два года были испорчены травмами – особенно серьезной была проблема со спиной, из-за которой он пропустил первые 15 матчей прошлого сезона. В итоге Уилсон сыграл 22 матча во всех турнирах, однако забил лишь один мяч – в ворота Бирмингема в Кубке Англии.

Напомним, что в свое время за Вест Хэм выступал украинец Андрей Ярмоленко – с 2018 по 2022 год он провел за клуб 86 матчей.

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