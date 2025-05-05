Экс-клуб Яремчука впервые за 10 лет выиграл национальный Кубок – они обновили собственный рекорд
Брюгге одолел Андерлехт в финале Кубка Бельгии. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Кубок Бельгии 2024/25, финал
Брюгге – Андерлехт – 2:1
Голы: Вермант, 40, 61 – Васкес, 90+1
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В напряженном матче Брюгге одолел Андерлехт в финале Кубка Бельгии. "Черно-синие" дважды сумели отличиться, а соперник забил лишь в компенсированное время.
Брюгге впервые с 2015 года получил Кубок Бельгии. Трофей они выиграли в 12 раз обновив рекорд (9 раз – Кубок получал Андерлехт, 8 – Стандарт).
За 3 тура до конца текущего чемпионата Бельгии Брюгге занимает 2-е место с 46 баллами, отставая от Юниона на одно очко.
К слову, за Брюгге выступал украинец Роман Яремчук.