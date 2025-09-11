Экс-клуб Бущана официально подписал звезду Милана – он утроил ему зарплату
07:30 - Читати українською
Полузащитник Милана Ясин Адли перебрался в Саудовскую Аравию.
Аль-Шабаб на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Ясином Адли. Согласно FootMercato, саудовский клуб заплатил за игрока 8 млн евро.
Бущан мог вернуться в Динамо – Тренер украинца до последнего не знал о трансфере
Адли поставил подпись под трехлетним контрактом с годовым окладом в 7 млн евро. В Милане он зарабатывал втрое меньше.
В прошлом сезоне француз выступал за Фиорентину на правах аренды. Он провел 26 матчей, в которых забил 4 мяча, сделал 6 голевых передач, заработал по одной желтой и красной карточке.
Напомним, что ранее за Аль-Шабаб выступал Георгий Бущан. Украинский вратарь на днях перешел в Полесье.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter