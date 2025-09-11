Аль-Шабаб на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Ясином Адли. Согласно FootMercato, саудовский клуб заплатил за игрока 8 млн евро.

Бущан мог вернуться в Динамо – Тренер украинца до последнего не знал о трансфере

Адли поставил подпись под трехлетним контрактом с годовым окладом в 7 млн евро. В Милане он зарабатывал втрое меньше.

В прошлом сезоне француз выступал за Фиорентину на правах аренды. Он провел 26 матчей, в которых забил 4 мяча, сделал 6 голевых передач, заработал по одной желтой и красной карточке.

Напомним, что ранее за Аль-Шабаб выступал Георгий Бущан. Украинский вратарь на днях перешел в Полесье.