Милан и Аль-Шабаб почти договорились о трансфере Адли. Французскому полузащитнику был предложен трехлетний контракт с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон – это втрое больше его нынешнего оклада, информирует FootMercato.

Ясин еще не принял окончательного решения, но он склоняется к переходу. Он защищает цвета Милана с 2022 года.

В прошлом сезоне француз выступал за Фиорентину на правах аренды. Он провел 26 матчей, в которых забил 4 мяча, сделал 6 голевых передач, заработал по одной желтой и красной карточке.

Напомним, что ранее за Аль-Шабаб выступал Георгий Бущан. Украинский вратарь на днях перешел в Полесье.

