Экс-клуб Бущана готов утроить зарплату звезде Милана
Полузащитник Милана Ясин Адли близок к переезду в Саудовскую Аравию.
Милан и Аль-Шабаб почти договорились о трансфере Адли. Французскому полузащитнику был предложен трехлетний контракт с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон – это втрое больше его нынешнего оклада, информирует FootMercato.
Бущан официально стал игроком Полесья
Ясин еще не принял окончательного решения, но он склоняется к переходу. Он защищает цвета Милана с 2022 года.
В прошлом сезоне француз выступал за Фиорентину на правах аренды. Он провел 26 матчей, в которых забил 4 мяча, сделал 6 голевых передач, заработал по одной желтой и красной карточке.
Напомним, что ранее за Аль-Шабаб выступал Георгий Бущан. Украинский вратарь на днях перешел в Полесье.
