Экс-кипер сборной Аргентины совершил смертельное ДТП – ему грозит тюремное заключение
Пабло Кавальеро, спортивный директор аргентинского Велес Сарсфилд, столкнулся с серьезными проблемами.
Экс-футболист накануне сбил 57-летнего мужчину, который умер на месте ДТП. Это зафиксировали медики и полиция в протоколах, сообщает ESPN.
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Кавальеро обвиняют в непредумышленном убийстве в результате автокатастрофы. Пабло задержали сразу после инцидента, провели допрос и отпустили. Сейчас начались следственные действия и открыто уголовное производство.
Заметим, Пабло Кавальеро работает в структуре Велес Сарсфилд. За свою футбольную карьеру голкипер поиграл в испанских, аргентинских и уругвайском клубах. Также он имеет в своем активе 27 поединков в футболке национальной сборной Аргентины.
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