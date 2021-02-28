Экс-футболист накануне сбил 57-летнего мужчину, который умер на месте ДТП. Это зафиксировали медики и полиция в протоколах, сообщает ESPN.

Экс-защитник Динамо сбил человека – футболиста обвиняют в побеге с места ДТП

Кавальеро обвиняют в непредумышленном убийстве в результате автокатастрофы. Пабло задержали сразу после инцидента, провели допрос и отпустили. Сейчас начались следственные действия и открыто уголовное производство.

Заметим, Пабло Кавальеро работает в структуре Велес Сарсфилд. За свою футбольную карьеру голкипер поиграл в испанских, аргентинских и уругвайском клубах. Также он имеет в своем активе 27 поединков в футболке национальной сборной Аргентины.

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