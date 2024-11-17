Бывший футболист Адам Салай, который сейчас работает в тренерском штабе сборной Венгрии, успокоил всех, кто переживает за состояние его здоровья.

На старте матча Нидерланды – Венгрия, который состоялся накануне, пришлось делать вынужденную паузу. Ассистенту наставника гостей стало плохо, и его пришлось госпитализировать. Этим тренером оказался Адам Салай.

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Венгра доставили в одну из амстердамских больниц, где специалисты установили, что угрозы жизни нет. Позже экс-капитан национальной команды успокоил всех, кто волновался за него. "Спасибо за многочисленные сообщения, со мной все в порядке", – написал Салай в своем Facebook.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после игры добавил: "Адам в сознании, может говорить, мы желаем ему всего наилучшего. Я не видел в нем ничего странного, он имел абсолютно нормальный и здоровый вид. Это ударило нас, как гром среди ясного неба".

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