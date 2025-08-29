Первый капитан в истории сборной Украины Юрий Шелепницкий прокомментировал выступление "бело-синих" в плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив (2:3 по итогам двух матчей)...

– Сезон уже идет полным ходом, а в Динамо нет оптимального состава. Постоянная перетасовка состава не дает нужного результата. К сожалению, у динамовцев много технического брака и недоразумений на поле.

"Ночью был один из сильнейших обстрелов Украины": Шовковский рассказал, чего Динамо не хватило, чтобы выйти в ЛЕ

– Однако этим составом Динамо выступает не первый сезон, и эти футболисты уже хорошо знают друг друга ...

– Знают, то знают, однако такое впечатление, и это подтверждается серьезными поединками, что эти ребята только недавно познакомились. Командный механизм Динамо не отлажен. Конечно, есть в этом и тренерская вина. Относительно футболистов, некоторые динамовцы откровенно пересидели в команде. Они хотят уйти за границу. Возможно, именно поэтому мы и не видим их самоотдачи и огонька в глазах.

Да, начало матча в исполнении Динамо было идеальным. Быстрый гол и игровое преимущество "бело-синих" в целом сбили настроение гостей абсолютно. Однако по ходу матча все это постепенно начало теряться. Снова появились простые ошибки в передачах, снова начал нервничать и делать ляпы Нещерет. Была надежда, что все же затолкают второй мяч, но...

У Динамо есть серьезная вратарская проблема, и об этом нельзя молчать. Кроме того, "бело-синие" не могут контролировать середину поля, поэтому и позиционные атаки не получаются – эффективность почти нулевая. Креатива одного только Буяльского для успеха мало, – цитирует Шелепницкого Footboom.

Напомним, что Динамо вылетело из Лиги Европы, уступив в двухматчевом противостоянии Маккаби Тель-Авив. Теперь команда будет выступать в основном раунде Лиги конференций.

