Николя Шиндельхольц, выступавший за Базель и ряд других клубов Швейцарии, не смог преодолеть тяжелую болезнь.

Швейцарец скончался после продолжительной борьбы с раком легких. Николя Шиндельхольц является воспитанником Базеля, в составе которого прошел все возрастные категории. Главной командой в его карьере стал Тун, которому центральный защитник отдал 8 лет (136 матчей, 4 гола).

Смерть Эмилиано Салы: CAS вынес вердикт в споре двух клубов за оплату трагического трансфера

Также Шиндельхольц выступал за Арау и Люцерн. Был капитаном молодежной сборной Швейцарии. Все клубы, за которые выступал экс-футболист, выразили соболезнования его семье.

Страшный диагноз Шиндельхольц узнал два года назад. В 2021-м вынужден был завершить карьеру футболиста, но так и не смог преодолеть болезнь. У игрока осталась жена и четверо детей.

"Людина без недоліків": Сергій Баланчук у спогадах