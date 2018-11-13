Экс-капитан сборной Египта получил тюремный срок за неуплату налогов

Египетский суд наказал бывшего капитана национальной команды Мохамеда Абутрика лишением свободы за финансовые махинации.

Бывший полузащитник и капитан сборной Египта Мохамед Абутрика был приговорен к одному году тюремного заключения и денежному штрафу за неуплату налогов, сообщает youm7.com.

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По информации издания, Абутрика не платил налоговые отчисления за съемки в рекламных роликах. 40-летний ветеран также должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч египетских фунтов (около 1100 долларов) и налоги на общую сумму около 50 тысяч0 долларов.

Адвокат футболиста уже заявил, что игрок намерен обжаловать приговор.

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Абутрика завершил карьеру в 2013 году, в составе сборной Египта провел 100 матчей, забил 38 голов и дважды выиграл Кубок африканских наций (2006 и 2008). Также египтянин признавался лучшим футболистом Африки, выступавший за африканский клуб (2006, 2008, 2012, 2013).