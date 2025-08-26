Байер на официальном сайте сообщил о переходе Лукаса Васкеса на правах свободного агента. Контракт с экс-игроком Реала рассчитан на 2 года и будет выступать под 21-м номером.

Реал попрощался с легендой, который выиграл кучу титулов – только Лунин и Мбаппе пришли на церемонию

"Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в Байере. В клубе, о котором мне много рассказывали тренер Хаби Алонсо и мой давний партнер по команде – Дани Карвахаль. Разговоры с руководителями клуба стали подтверждением того, что мне рассказывали: Байер абсолютно ориентирован на победу, голоден к успеху и нацелен на самые высокие цели. Эта позиция совпадает с моими представлениями, и я с нетерпением жду возможности стремиться к новым успехам вместе с Леверкузеном", – поделился Васкес в первом комментарии после завершения трансфера.

Напомним, Лукас Васкес присоединился к Реалу в 2007 году, когда ему было всего 16, и прошел все уровни молодежной системы мадридцев. После аренды в Эспаньоле он дебютировал за первую команду "сливочных" в сентябре 2015 года. С тех пор Васкес провел за Реал 402 матча, выиграл 23 титула (5 ЛЧ, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 Ла Лиги, один Кубок Испании и 4 Суперкубка Испании), а также дослужился до звания одного из капитанов.

Боруссия Д упустила победу над Санкт-Паули в матче с 6 голами – Гирасси не забил пенальти, экс-кипер Зари стал героем