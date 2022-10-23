Гари Невилл, бок о бок выступавший с Криштиану Роналду в МЮ, считает, что пришло время для прощания.

"Немногие болельщики Манчестер Юнайтед сейчас поставили бы Роналду в стартовый состав. Команде лучше без него – они забивают больше голов и набирают больше очков без него. Нынешний Манчестер Юнайтед является лучшей командой без Криштиану.

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По-моему, у Эрика Тен Хага не было другого выхода. Это уже второй раз Роналду покинул стадион до финального свистка. Это неприемлемо.

На мой взгляд, единственное, что могут сделать клуб и Роналду – встретиться на следующей неделе и прекратить сотрудничество. Закончите все это или заключите перемирие до конца чемпионата мира, после чего попрощайтесь. Это должно закончиться.

Очевидно, что Криштиану уже не тот великий игрок, каким был раньше. Роналду не может смириться с тем, что больше не является звездой в команде Манчестер Юнайтед, поэтому ему придется уйти. Вот и все", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, 37-летний Роналду отказался выйти на замену в матче АПЛ против Тоттенхэма. За это Эрик Тен Хаг отстранил его от тренировок с первой командой и не взял на игру с Челси. Также нападающий заплатит штраф в сумме около миллиона фунтов.

Соглашение Криштиану с МЮ действует до лета 2023-го. В текущем сезоне Роналду сыграл 8 матчей АПЛ, забил 1 гол (во всех турнирах – 12 поединков, 2 гола, 1 ассист).

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