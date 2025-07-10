Аякс на официальном сайте сообщил о досрочном разрыве контракта с 35-летним англичанином. Соглашение было рассчитано еще на сезон, однако Хендерсон попросил отпустить его уже сейчас, и амстердамцы пошли ему навстречу.

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Полтора года назад ветеран переходил в Аякс также на правах свободного агента, разорвав контракт с саудовским Аль-Иттифаком. Хендерсон отыграл в футболке амстердамцев 57 матчей, оформил 1 гол + 9 ассистов и успел дослужиться до звания капитана. Команда драматично отдала титул чемпиона Нидерландов, растеряв на финише 9 очков преимущества над ПСВ.

"Я хотел бы выразить свою безграничную благодарность всем, кто связан с Аяксом, за то, что они предоставили мне возможность представлять этот невероятный бренд на протяжении последних нескольких лет. Играть за этот клуб было само по себе честью. Иметь привилегию быть его капитаном было еще большей честью. Я сожалею лишь о том, что мы не достигли большего успеха для удивительных болельщиков. Они заслуживают того, чтобы снова праздновать большие титулы, и я уверен, что это время скоро наступит.



Меня и мою семью так радостно приняли не только в клубе, но и в замечательном городе Амстердаме. Мы всегда будем благодарны за это. Из-за трагических событий на прошлой неделе и ужасной потери моего бывшего товарища по команде Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сейчас не стоит говорить или делать что-то большее, чем поделиться этим коротким заявлением. Однако я полностью осознаю, что должен этому клубу, своим товарищам по команде и болельщикам более полную и личную благодарность. Конечно, я сделаю это, когда наступит более подходящее время. А пока я хочу еще раз выразить свою благодарность Аяксу, а также всем, с кем я не имел возможности лично поговорить вчера, всем вам, кто делает этот клуб таким особенным", – сказал Хендерсон в прощальном слове.

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