Тарас Михалик решил снять бутсы с гвоздя и будет играть отныне в медийной лиге.

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Тарас Михалик будет играть за Ruh Media Team, сообщает клубная пресс-служба.

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Напомним, 41-летний Михалик завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он выступал за киевский ЦСКА, Закарпатье, Динамо, московский Локомтив и Волынь. Также играл за любительский Вотранс.

После завершения карьеры футболиста входил в тренерский штаб Волыни-2 и Волыни.

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