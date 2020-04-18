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Экс-капитан Динамо признался, почему покинул киевский клуб и отказался от тренерской должности в Карпатах

11:06 141 Читати українською
Экс-капитан Динамо признался, почему покинул киевский клуб и отказался от тренерской должности в Карпатах
Василий Турянчик и Йожеф Сабо / Фото ФК Динамо

Бывший защитник Динамо Василий Турянчик рассказал, как попрощался с киевским клубом.

"Если откровенно, то сам чувствовал, что сезон еще смогу играть на высоком уровне. Однако психологическая усталость таки перевесила. В течение многих лет я был далеко от родителей, семьи. Требовалась перезагрузка.

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И после ухода из Динамо я даже отказал своему другу Эрнесту Юсту, который приглашал стать его помощником на тренерском мостике Карпат. И это несмотря на то, что со Львовом у меня связаны самые лучшие воспоминания.

С кем общаюсь с тех времен? Периодически разговариваю с Йожеф Сабо, Андреем Бибой и Валерием Поркуяном", – цитирует легенду Динамо Команда 1.

Напомним, Турянчик выступал за киевскую команду с 1959 по 1969 год. Экс-капитану "бело-синих" уже исполнилось 85 лет.

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Карпаты Карпаты Динамо Киев Динамо Киев Йожеф Сабо Василий Турянчик
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