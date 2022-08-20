"Когда я играл в России, была одна история о Майдане. Человек (массажист московского Локомотива – прим.) начал мне рассказывать: "Вот, у вас там амфетамин добавляют в кашу, или в чай".

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Вот мы на эту тему и начали... Я говорю: "Ты это видел?". Он говорит: "Нет, я не видел, но мне друг рассказывал, а ему говорили"... Немного с ним завелись. Можно сказать даже, не совсем повздорили. Чуть больше, чем поссорились.

После этого он со мной несколько дней не общался, но позже подошел, извинился и признал, что был неправ", – рассказал Михалик в интервью Sportarena.

Напомним, уроженец Волыни выступал за московский Локомотив с 2013-го по 2019-й. Сейчас работает тренером в луцком клубе, а также активно помогает украинским воинам на фронте. Наибольшую славу Тарас Михалик достиг в Динамо – был капитаном команды, по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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