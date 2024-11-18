– После игры против Грузии имел разговор с Виталием Кварцяным и он просто испепелил Довбыка. Как Вам игра и текущая форма Артема?

– Читал это интервью. Скажу так: всегда легко говорить, сидя на диване. Господин Кварцяный – уважаемый специалист, сам играл, тренировал. Если бы такое наговорил человек, который не играл в футбол, то было бы совсем другое дело, а так ... Вот сказал он, что Довбик может скатиться до уровня любительской команды. Полный бред.

Албания – Украина: пресс-конференция Реброва и Яремчука началась со скандала из-за русского языка – абсурдное объяснение

Все от него ждут голов, потому что он – Пичичи. Артем – футболист высокого уровня, а то, что у него не очень получается в сборной, так на то есть и субъективные, и объективные причины.

– Например?

– В Жироне на него играла вся команда, поэтому и такая результативность была. Летом он сменил команду и чемпионат. Испания и Италия – разные первенства. Разные Ла Лига и Серия А. Разная культура. Не может сказать, что у него сейчас в Роме все прямо супер, но он старается, забивает. Понемногу он привыкает к новым партнерам, к команде.

А в сборной Довбик, как отрезанный. Вообще без мяча играет. И что он должен делать? Сам брать и обыгрывать половину команды-соперника и забивать гол? Надо немножко успокоиться. Все мы хотим, чтобы Украина всех обыгрывала, а Довбик в каждой игре забивал по три гола. И я не исключение. И, как по мне, лучше Артема сейчас поддержать, а не давить на него, – поделился Михалик в интервью Украинскому футболу.

Албания – Украина: пресс-конференция Реброва – о травмированных, силе соперника и очередные обстрелы россиянами