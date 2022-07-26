Бывший лидер обороны и капитан Динамо Киев – Домагой Вида – наконец-то нашел новый клуб.

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Хорватский защитник, летом покинувший Бешикташ, продолжит карьеру в Греции. По информации инсайдера Николо Скиры, 33-летний Домагой договорился о переходе в АЕК. Контракт центрбека с афинянами рассчитан до 2024 года.Отмечается, что агенты Виды предлагали футболиста Марселю, Монце и Сампдории.

Кстати, в составе АЕКа 5 лет провел экс-центрбек Шахтера Дмитрий Чигринский, покинувший клуб прошлым летом. Кроме того, в предыдущем сезоне за афинян выступали ещё два бывших представителя УПЛ – Евгений Шахов и Олег Данченко.

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