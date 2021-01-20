Экс-капитан Дерби Каунти отсудил свыше 2 млн евро после пьяного ДТП
Английский Дерби Каунти проиграл суд бывшему капитану команды Ричарду Кио, которому указали на дверь после скандальной автокатастрофы.
Фемида обязала "баранов" выплатить хавбеку более 2 млн евро компенсации, сообщает Daily Mail.
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На момент увольнения из Дерби ирландец имел еще 21 месяц по контракту. Кио на тот момент зарабатывал ориентировочно 1,5 млн евро в год. Менеджмент Каунти недоволен решением суда и уже готовит апелляцию.
Напомним, что осенью 2019-го Ричард Кио попал в больницу, а его партнеры – под суд после пьяного ДТП. Ветеран тогда получил тяжелую травму колена и пропустил почти год.
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