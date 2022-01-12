Защитник Лоран Кошельны совсем не так представлял себе возвращение в родную Францию.

Бордо перевел 36-летнего защитника в дубль, сообщает L’Équipe.

Жерсон с первого дня испытывает терпение нового тренера Труа – очередная выходка форварда Динамо во Франции

Руководство клуба разочаровано отношением ветерана, не исполняющего обязанности лидера. Еще раньше его лишили капитанской повязки. Кошельны посоветовали искать новое место работы до завершения зимнего окна. Защитник выступает за Бордо с лета 2019 года – тогда он устроил демарш в лондонском Арсенале, где также был капитаном.

Добавим, что жирондинцы идут на 17-й строчке таблицы Лиги 1, опережая зону вылета всего на одно очко.

Лига 1: Ницца устроила погром и поднялась на второе место, Монако и Нант разошлись миром