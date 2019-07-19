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Экс-игроков сборной Англии хотели подкупить в обмен на критику ЧМ-2022 в Катаре

16:45 20 Читати українською
Экс-игроков сборной Англии хотели подкупить в обмен на критику ЧМ-2022 в Катаре
Рио Фердинанд и Сол Кэмпбелл / BBC

Бывшие футболисты сборной Англии Сол Кэмпбелл и Стэн Коллимор могли неплохо обогатиться.

Экс-игроков "трех львов" Стена Коллимора и Сола Кэмпбелла пытались подкупить. Бывшим футболистам предлагали деньги за то, чтобы они на специальной пресс-конференции в Лондоне раскритиковали место проведения и организацию ЧМ-2022, сообщает The Times.

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Инициаторами якобы были представители стран Персидского залива, которые не поддерживают политику страны-хозяйки Мундиаля. Сол Кэмпбелл уже успел заявить, что отказался от взятки.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре. Базовые даты проведения турнира – с 21 ноября по 18 декабря.

К слову, недавно экс-президент УЕФА Мишель Платини был задержан и допрошен именно из-за выбора хозяина указанного чемпионата.

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Теги
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