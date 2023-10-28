Испания, Ла Лига, 11-й тур

Альмерия – Лас-Пальмас – 1:2

Голы: Ромазани, 73 – Мунир, 23, Каба, 90+4

Барселона – Реал – 17:00

Мальорка – Хетафе – 19:30

Кадис – Севилья – 22:00

Альмерия еще не побеждала в нынешнем сезоне. Даже после увольнения Висенте Морено и приглашения Гаритано ситуация не улучшилась. Андалусийцы подходили к матчу против Лас-Пальмас с двумя поражениями подряд и кучей проблем. Луис Суарес, Марк Пубил, Коне, Акиме и Свидерски остаются в лазарете. "Рохибланкос" начали активнее, организовав несколько опасных подходов к воротам Вальеса. Но гости постепенно перехватили инициативу и открыли счет благодаря голу эксфорварду Барсы Муниру, которому ассистировал Марвин.

После перерыва Альмерия больше контролировала мяч и чаще создавала остроту. Вальес потянул дальний выстрел Баптистао, но не справился с эффектным ударом Рамазани. Последний, приняв мяч на левом фланге, ворвался в штрафную и бильярдно попал в ближний. Но подопечные Гаритано не смогли удержать ничью, пропустив уже в компенсированное время. После подачи арендованного у Барсы Араухо мяч рикошетом от защитника попал в Каба, а тот хладнокровно разобрался.

"Рохибланкос" снова провалились и до сих пор не знают вкуса побед в чемпионате, оставаясь на дне таблицы (3 очка). Лас-Пальмас поднялся на 10 строчку с 12-ю баллами в активе.