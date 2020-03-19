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Экс-игроки Барселоны и Арсенала остались без работы – клуб жестко наказал их за отказ от уменьшения зарплаты

18:23 182 Читати українською
Экс-игроки Барселоны и Арсенала остались без работы – клуб жестко наказал их за отказ от уменьшения зарплаты
Сонг и Думбия / Сайт Сьона

Сьон довольно радикальным методом решил свои финансовые проблемы в условиях коронавируса.

Швейцарский клуб в одностороннем порядке расторг контракты ключевых игроков команды, информирует Blick.

Игроки Боруссии М решили отказаться от части зарплаты

Футболистам пришло предложение по уменьшению зарплаты до 11 700 евро. Некоторые игроки отказались сразу, а некоторые даже не успели ответить, поскольку руководство Сьона дало на размышления всего несколько часов. Клуб без предупреждения объявил о разрыве соглашений, и теперь пострадавшие вообще остались без работы.

Среди игроков Сьона, которые стали свободными агентами, есть немало известных имен – Алекс Сонг (экс-Барселона и Арсенал), Йохан Джуру (Арсенал, Гамбург), Сейду Думбия (Рома, Спортинг, ЦСКА), Пайтим Касами (Фулхэм, Олимпиакос).

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