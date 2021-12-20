Трагедия произошла 18 июля вблизи одного из ресторанов на острове Сент-Дэвид, сообщает BristolLive.

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Отмечается, что Осаги Баскома привезли в больницу на частном автомобиле. У 23-летнего футболиста были многочисленные ножевые ранения. Спасти его жизнь не удалось. Полиция исключает, что это дело одной из местных банд. Баском вроде бы с кем-то ссорился перед рестораном, но больше подробностей следствие не раскрывает.

Добавим, что Осаги Баском футбольное образование получал в системе Валенсии, Астон Виллы и Бристоля, но там не достиг уровня первой команды. Отметим, что форвард сыграл 19 матчей (1 гол) за сборную Бермудских островов.

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