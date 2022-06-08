"Сегодня Украина ведет освободительную борьбу с кровавой агрессией России. Вооруженные силы Украины героически отстаивают независимость и территориальную целостность страны. Тероборона настойчиво защищает нашу землю. Волонтеры самоотверженно поддерживают наших защитников и нуждающихся в помощи. Каждый из нас приближает победу.

"Уже называются разные имена – Максимов, Вернидуб…": руководство Кривбасса не спешит называть нового тренера под УПЛ

ФК Кривбасс тоже не стоит в стороне. Наши ультрас и сотрудники клуба воюют на передовой. Гуманитарный штаб клуба помогает тем, кто спасся от боевых действий и пострадал от войны. Клуб готовится к старту в УПЛ, проведение которой на украинских футбольных полях является ярким индикатором нашей твердой веры в победу.

И понятно, что Кривбасс имеет четкую и однозначную проукраинскую позицию. Украина – суверенное независимое государство. Россия – агрессор, армия РФ – мародеры, убийцы и насильники. Путин – ху*ло.

Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для Кривбасса просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо.

С учетом этого, Кривбасс принял решение о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко. Слава Украине! Слава ВСУ! Победа будет за нами!" – говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Напомним, Виценец – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру в 2007 году. Успел также поиграть за Мариуполь и Севастополь. В 2021 году стал тренером в Кривбассе.

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