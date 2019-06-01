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Экс-игрока Реала выпустили из тюрьмы под залог – его подозревают в организации договорных матчей

10:30 62 Читати українською
Экс-игрока Реала выпустили из тюрьмы под залог – его подозревают в организации договорных матчей
Скандал с договорными матчами в Испании

Нескольких фигурантов испанского скандала с договорными играми выпустили на свободу.

За бывших футболистов Карлоса Аранду и Рауля Браво был уплачен залог в размере 100 тысяч евро, сообщает AS.

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Адвокаты обвиняемых договорились об освобождении своих клиентов с судьей Инструкционного суда Уэски №5. Браво и Аранда покинули тюрьму в одной машине 31 мая, около 17:15 по местному времени. Экс-игроки Реала снова отрицали свою причастность к делу с договорными матчами и поблагодарили правоохранительные органы за лояльное отношение.

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Напомним, всех задержанных подозревают в коррупции в футбольных кругах Испании, а также в отмывании денег.

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Испания Карлос Аранда Карлос Аранда Рауль Браво Рауль Браво Реал Мадрид Реал Мадрид
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