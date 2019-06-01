Экс-игрока Реала выпустили из тюрьмы под залог – его подозревают в организации договорных матчей

Нескольких фигурантов испанского скандала с договорными играми выпустили на свободу.

За бывших футболистов Карлоса Аранду и Рауля Браво был уплачен залог в размере 100 тысяч евро, сообщает AS.

Тебас – о массовых арестах в Испании из-за договорных матчей: Чувствую боль, ведь это затрагивает симпатичный мне клуб

Адвокаты обвиняемых договорились об освобождении своих клиентов с судьей Инструкционного суда Уэски №5. Браво и Аранда покинули тюрьму в одной машине 31 мая, около 17:15 по местному времени. Экс-игроки Реала снова отрицали свою причастность к делу с договорными матчами и поблагодарили правоохранительные органы за лояльное отношение.

Экс-игрок Реала и президент Уэски арестованы – громкий скандал с договорными матчами в Испании

Напомним, всех задержанных подозревают в коррупции в футбольных кругах Испании, а также в отмывании денег.