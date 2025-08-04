Керри расторг контракт с Шейном Марудзой в одностороннем порядке после того, как защитника поймали на краже. Сканер обнаружил у него украденные вещи, когда игрок выходил из супермаркета.

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"К сожалению, его ценности и принципы не соответствуют стандартам клуба", – написал Керри на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе Марудза присоединился к Керри на правах свободного агента, его предыдущим клубом был Хаддерсфилд. 21-летний игрок успел сыграть за новую команду лишь один матч, это случилось спустя два дня после подписания соглашения.

Ранее левый защитник находился в составе ПСЖ и даже был заявлен на несколько матчей ЛЧ.

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