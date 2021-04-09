"Это правда, что в чемпионате Испании нет расизма. Я здесь уже около года и заметил, что здесь все проявляют уважение, включая соперников. Не было ни одного случая неприятного опыта. Я никогда не чувствовал себя оскорбленным из-за цвета моей кожи.

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В Украине со мной случались неприятные вещи. Когда я шел на рынок или в магазин за одеждой, я замечал, как охранник стоял позади и следил за мной. За мной почти всегда наблюдали, чего в Испании не бывает", – отметил Руис в комментарии Marca.

Напомним, колумбиец выступал в составе Зари на правах аренды в сезоне 2018/19, сыграв в 11 матчах, но не отметившись результативными действиями.

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