Бывший вратарь луганской Зари, который ныне защищает цвета Санкт-Паули, вошел в историю Бундеслиги. В матче четвертого тура против Штутгарта босниец снова отразил удар с 11-метровой отметки и улучшил свой уникальный рекорд.

В текущем сезоне он уже дважды спасал команду с пенальти в четырех матчах. В прошлом сезоне отметился 4 сейвами с 5 попыток. В общем Василь отразил 6 из 7 пенальти в чемпионате Германии. Его эффективность составляет 85,7% – лучший результат за всю историю турнира.

Несмотря на личное достижение экс-игрока Зари, Санкт-Паули потерпел первое поражение в сезоне – в выездном поединке против Штутгарта команда уступила со счетом 0:2.

Напомним, что боснийский вратарь в составе Зари провел 25 матчей, в 13 из них оставил свои ворота "сухими".

