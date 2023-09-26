"Ближе к завершению первой части сезона 2018/19 я начал пробовать тренироваться, однако чувствовал дискомфорт. Снова сделал исследование. Консультировался с немецким и некоторыми нашими врачами, и оказалось, что нужно делать вторую операцию. В начале 2020 года я должен был ехать на операцию в Германию, однако началась пандемия коронавируса. Все затянулось на несколько месяцев.

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Тогда можно было самолетом добраться, однако только по приглашению от консульства. Я позвонил в Германию, там был украиноязычный человек, который договорился об операции. Мне готовы были выслать приглашение, осталось только решить здесь, чтобы меня выпустили, дали разрешение и документы.

Я обратился к тогдашнему начальнику команды Игорю Викторовичу Гузю с этим вопросом. Он ответил: "Хорошо, я поговорю с руководством". Прошла неделя, Гузь сообщил, что у них что-то не получается. Короче, начали морозиться.

Мои действия? Понял, что надо самому заниматься этим вопросом. Сам поехал на тренировку, а жену попросил позвонить в украинское консульство. В итоге пока я был на тренировке, жена уже обо всем сама договорилась, чтобы нас вдвоем выпустили. Я потом подошел к Гузю и говорю: "Как же вы так договаривались, если моя жена за день это решила?" – поделился Казаков в интервью Украинскому футболу.

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