Наставник бельгийцев не включил Денниса в заявку на поединок Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Причиной такого решения стало неадекватное поведение игрока в автобусе.

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Как информирует HLN, Бонавентуре возмутился тем, что ему не позволили выбрать место в клубном транспорте – форвард хотел присесть там, где не разрешено медицинским протоколом. Поэтому экс-игрок Зари гневно покинул автобус.

Заметим, что в этом сезоне Деннис провел 10 матчей за бельгийский клуб, в которых забил гол и отметился двумя ассистами. К слову, за Зарю нигериец выступал в 2016-2017 годах.

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