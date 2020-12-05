Форвард Брюгге Деннис Эммануэль Бонавентуре уже в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Галатасарай проявляет интерес к нападающему бельгийцев. Более того, клуб якобы готов приобрести Бонавентуре уже этой зимой, информирует Voetbal24 со ссылкой на турецкие СМИ.

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Такой трансфер обойдется Галатасараю в 20-25 млн евро, однако Брюгге все же может несколько уменьшить желаемую сумму за своего опального форварда, который недавно запомнился скандалом.

Интересно, что потенциальную конкуренцию за трансфер в турецкий клуб Деннису может составить Роман Яремчук, которого в последнее время тоже активно сватают в Галатасарай.

Заметим, что в этом сезоне Деннис провел 12 матчей за бельгийский клуб, в которых забил гол и отметился тремя ассистами. К слову, за Зарю нигериец выступал в 2016-2017 годах.

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