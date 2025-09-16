– Попадали ли когда-то под раздачу от Кварцяного?

– Если честно, то от него "получали на орехи" все и я прежде всего также. В принципе, по делу. У меня брови белые, а он ко мне обращался: "Ну, что ты, чернобровый?".

Кварцяному всегда что-то не нравилось, и он требовал лучше. Возможно, нужно было забивать по 30 голов и тогда бы он ничего не говорил. Однажды на собрании он сказал: "Все, больше не кричу. Рот на замке". Начали матч и на 30-й секунде он уже кричал.

– Боялись ли игроки Кварцяного?

– Молодые – да. Старшие более-менее нормально относились. Просто у него такой темперамент, что он постоянно кричит и чего-то хочет.

– Мог ли Кварцяный дать пощечину?

– Ну, такой, родительской, мог. Мне также однажды прилетело. Ну, как говорят, любя.

– Был ли Кварцяный тем тренером, от которого вы "получали на орехи" больше всего за свою карьеру?

– Да. Виталий Владимирович всегда кричал и нагнетал. Возможно, где-то и неправильно это, потому что я по жизни все близко к сердцу принимаю. Однако он постоянно держал всех в напряжении и кулаке.

– Что самое жесткое вы слышали от Кварцяного?

– Ой, да я даже не знаю. Бывало, что Виталий Владимирович настолько морально...

У него никогда такого не было, чтобы он рассказывал в раздевалке одно и то же. Каждый день – новый подбор слов и все остальное. Случалось, что ничего не хотелось. Плакал, звонил домой и говорил: "Не хочу я этого футбола". Было и такое, – вспомнил Дмитрий Задерецкий в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Задерецкий завершил свою профессиональную карьеру в 2021-м в возрасте 27 лет. Его последним клубом стала Нива Теребовля.

