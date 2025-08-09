В 2022-2023 гг. Марк Гуаль был игроком СК Днепр-1, после чего перебрался в польскую Ягеллонию. В мае 2023-го испанец перешел в Легию, за которую в течение двух сезонов забил 30 голов и отдал 15 ассистов.

Однако после назначения Эдварда Йорданеску и прогрессом Жан-Пьера Нсаме, позиции испанца в польской команде начали ослабевать. Гуаль решил изменить положение и сменил клуб, подписав годовой контракт с португальским Риу Аве. За трансфер нападающего Легия получит около 200 тысяч евро, повидоляеться Możeczyki.pl.

Добавим, что на протяжении своей карьеры Гуаль также играл за Ягеллонию, СК Днепр-1, Жирону и Севилью. Игрок присоединился к украинскому клубу в январе 2022 года, однако не сыграл ни одного матча, из-за полномасштабного вторжения РФ.

