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Экс-игрок Шальке, которого считали мертвым, выжил – его жена провернула безумную аферу

09:35 40 Читати українською
Экс-игрок Шальке, которого считали мертвым, выжил – его жена провернула безумную аферу
Камба (выделен) в составе Шальке U-19 / Bild

Бывший футболист Шальке Янник Камба, который на молодежном уровне играл рядом с Мануэлем Нойером, попал в очень неприятную ситуацию.

Камба подавал надежды на хорошую футбольную карьеру, играя правого защитника в молодежных командах Шальке. 9 января 2016-го всех шокировала новость, что Янник погиб в автокатастрофе на родине в ДР Конго. Как оказалось, это ложь.

Его бывшая жена инсценировала смерть Камба, чтобы получить в Германии страховку на шестизначную сумму, информирует Bild. Сам же Янник жив. В 2018 году он сообщил в посольство Германии в Киншасе о мошенничестве.

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"Он заявил, что в январе 2016-го во время путешествия по ДР Конго компаньоны ночью бросили его на произвол судьбы без денег, документов и телефона", – рассказывает прокурор Эссена Анетт Мильк, которая теперь расследует дело.

Как сообщает источник, Камба подал заявку на возвращение в Германию еще весной 2018-го. После старта расследования он получил разрешение поселиться в Гельзенкирхене и уже нашел работу.

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