Чемпионат Азербайджана, 28-й тур

Туран – Карабах – 1:4

Голы: Соуза, 30 – Кади, 16, 84, Ахундзаде, 32, Кащук, 90+1

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Алексей Кащук отметился голом на 90+1-й минуте в матче 28-го тура чемпионата Азербайджана против Турана. Украинец вышел на поле за минуту до этого, и, получив передачу в центре поля, сам повел мяч к воротам, соревнуясь с защитником соперника. Алексей легким касанием отправил мяч мимо голкипера, установив окончательный счет 4:1

Этот гол стал шестым для Кащука в сезоне, а всего на его счету уже 6 забитых мячей и 6 результативных передач в 28 матчах за Карабах.

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