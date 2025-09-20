– Дебютировать в Шахтере Фонсека дал и Михаилу Мудрику. Поговаривали, что португальцу было непросто найти подход к таланту.

– Мы пробовали его и так и сяк. Было замечено, что ему нужно изменить что-то в своей голове. Он был молодым игроком и сделал себе имидж дриблера, который терял много мячей. Взрослые футболисты на это обижались.

Мудрик в Лондоне во время дисквалификации – церковь и тренировки наедине

Однако никто не может отнять того, что перед каждой тренировкой он работал над собой в тренажерном зале, а после оставался на поле и самостоятельно занимался час-полтора. Давно я уже не видел игроков, которые бы тренировались так много, как он.

– Как вы отреагировали на провальный допинг-тест Мудрика?

– Я верю, что это ошибка. По моему мнению, он никогда бы так не поступил. Ему это не нужно. Я знаю, как он смотрел на все детали в жизни: что ел, что пил, как тренировался.

Позитив в том, что он молод. Негатив – ему испортили имя. Надеюсь, докажут, что это не его вина, и он вернется еще сильнее, – сказал Дуляй в интервью Украинскому футболу.

Напомним, в декабре 2024 года Михаил Мудрик был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Летом этого года Футбольная ассоциация Англии обвинила украинца в нарушении антидопинговых правил. Ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

Моуринью в Бенфике: почему Судаков и Трубин получили легенду, но уже не топ-тренера