Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, первый матч

Бранн – Зальцбург – 1:4

Голы: Магнуссон, 20 – Нене, 58, Онисиво, 61, Вертессен, 87, Кьергор, 90+2 (с пенальти)

Шелбурн – Карабах – 0:3

Голы: Андраде, 12, Кащук, 81, Ахундзаде, 85

Полузащитник сборной Израиля Оскар Глух провел переговоры с Аяксом – по данным нидерландских СМИ, он договорился о своем трансфере из Зальцбурга. Австрийский клуб выручит за него 15 млн евро – благодаря этой сумме он выиграл конкуренцию у Ромы.

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Несмотря на эту информацию, в Норвегии Глух вышел в стартовом составе и оформил шедевральный голевой пас – он оформил ассист на Нене, когда гости сравняли счет. Этот гол стал переломным – после него Бранн так и не оправился, и пропустил еще трижды.

Напомним, что именно Зальцбург в прошлом сезоне остановил киевское Динамо в шаге от выхода в основной этап Лиги чемпионов (счет в противостоянии – 1:3 в пользу австрийцев), опустив подопечных Александра Шовковского в Лигу Европы.

Ирландский Шелбурн не устоял в домашнем матче с Карабахом. Хозяева пропустили уже в начале встречи благодаря трехходовой комбинации Зубир-Байрамов-Андраде. Судейская бригада проверила это взятие ворот с помощью VAR – и решила его засчитать.

На 77-й минуте на поле появился украинец Алексей Кащук – он заменил автора гола Андраде. Ему понадобилось всего лишь четыре минуты, чтобы отличиться: Алексей добил мяч в сетку после того, как Ахундзаде пробил в стойку. Через несколько минут Ахундзаде исправился и тоже записал свое имя в протокол.