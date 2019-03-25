Экс-игрок Шахтера Полянский покинул тренерский штаб Миная

Бывший хавбек Шахтера Алексей Полянский и Минай решили не продолжать сотрудничество и разорвали контракт.

На этой неделе ФК Минай покинул помощник тренера команды Алексей Полянский, сообщает клубная пресс-служба закарпатцев.

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Специалист, известный своими выступлениями еще в качестве футболиста в составе донецкого Шахтера, Мариуполя и ужгородской Говерлы, решил разорвать контракт с клубом по соглашению сторон.

Отметим, в тренерском штабе закарпатской команды он находился больше года.

Минай после первой части сезона во Второй лиге занимает первую строчку в турнирной таблице группы А, набрав 30 очков.

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