Экс-игрок Шахтера подставил своего водителя и бросил его в российской тюрьме – шокирующая криминальная история

Лукас Мартинс Фернандо – бывший полузащитник донецкого Шахтера – стал одним из фигурантов неприятной истории.

Полузащитник выступал за "горняков" с 2013 по 2015 год, после чего перешел в Сампдорию, а оттуда – в Спартак. В феврале прошлого года бразилец Робсон Оливейра, который приехал в Россию работать водителем Фернандо, был задержан в аэропорту Домодедово – в его багаже ​​нашли наркотические вещества (метадон гидрохлорид, который запрещен в России). По словам подозреваемого, там были лекарства, а перевозки чемоданов заказала семья Фернандо, который в то время защищал цвета Спартака. В итоге водитель провел в аэропорту 17 часов, после чего был задержан и оказался в СИЗО. Вместо работы с зарплатой 6 тысяч реалов (чуть больше тысячи долларов США) мужчина получил серьезные проблемы.

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С тех пор прошел год, но ситуация не изменилась. Фернандо перешел из Спартака в китайский Бэйцзин Гоань, а Робсон продолжает находиться в российской тюрьме. "Все, чего я хочу – чтобы он вытащил меня отсюда, ведь именно из-за него я оказался здесь. Я не преступник, а всего лишь работал на него. Меня угнетает эта ситуация, поскольку из меня делают преступника, а я даже не знал, что было в тех чемоданах, которые привез в Россию. Мне сказали, что там одежда, лекарства и личные вещи.

Они поступили так со мной, после чего дали ложные показания и уехали в Китай, а я нахожусь в тюрьме. Фернандо и его близкие ничего не делают, чтобы мне помочь", – передает слова водителя UOL.

По мнению адвоката Павла Герасимова, скорее всего, избежать наказания не удастся. "Семь лет тюрьмы станет благоприятным исходом. Мы попытаемся доказать отсутствие умысла провезти именно наркотики, а потом будем пытаться получить экстрадиции в Бразилию и просить помилования. Возможно, приговор будет где-то в конце года", – цитирует юриста бразильское издание.

Журналисты UOL возмущены таким поступком футболиста. "Этот случай на самом деле шокирует. И-за равнодушия Фернандо и его семьи парень остался брошенным в российской тюрьме. Его просто обманули", – говорится в материале.

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