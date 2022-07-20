Бывший полузащитник Шахтера Виталий Виценец после скандального ухода из Кривбасса подтвердил заявление криворожского клуба о его антиукраинской позиции.

Виценец вошел в тренерский штаб Арсенала из Тулы, сообщает официальный сайт клуба. Команду же возглавляет Олег Кононов, известный своей работой в Карпатах.

Экс-игрока Шахтера выгнали из Кривбасса из-за антиукраинской позиции

Только в прошлом месяце 31-летнего специалиста уволили из Кривбасса из-за его антиукраинской позиции. Ранее экс-"горняк" неоднократно ездил в оккупированный Донецк, не видя в этом ничего противоправного.

Напомним, Виценец – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру в 2007 году. Успел также поиграть за Мариуполь и Севастополь. Виталий стал одним из тренеров Кривбасса в 2021 году.

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