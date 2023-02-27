"Говорят, что Вакула "наладил" свою голову, и с ним все сейчас нормально. Однако я не думаю, что он может вернуться в Шахтер сейчас, или же когда-нибудь еще.

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В Шахтере о нем все поняли. Я имею в виду ментальную составляющую", – рассказал Спиваковский на подкасте ТаТоТаке.

Напомним, что Вакула с 2019 по 2022 годы находился в системе Шахтера. В январе 2021 года Вакула должен был подписывать контракт с Мариуполем, но попал навеселе в ДТП. Перед тем его отчислили из Десны за нарушение режима. В Ворскле игрок тоже не закрепился, а сейчас выступает в составе Полесья, где в 12 поединках отметился голом и ассистом.

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