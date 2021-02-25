Экс-игрок Шахтера назвал неожиданный фактор, который поможет "горнякам" в матче с Маккаби Т-А
Бывший хавбек Шахтера Алексей Полянский рассказал, что поспособствует победе "горняков" в матче 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.
"В ответном матче Шахтер будет играть при поддержке зрителей, а это подспорье для "горняков". К тому же, погода будет явно не на стороне израильских футболистов, которые привыкли все время играть в комфортных условиях.
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Преимущество Шахтера над Маккаби в том, что подопечные Луиша Каштру гораздо качественнее владеют мячом, выигрывают в скорости, за счет этого будут открываться зоны, в которые будут врываться фланговые игроки.
Вряд ли гости с первых минут пойдут большими силами вперед, но рано или поздно это произойдет. Главное, чтобы Шахтер не расслабился, а сразу дал понять, кто в доме хозяин", – приводит слова Полянского Команда№1.
Отметим, матч Шахтер – Маккаби Т-А состоится сегодня, 25 февраля, начало в 19:55.
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