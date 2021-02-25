"В ответном матче Шахтер будет играть при поддержке зрителей, а это подспорье для "горняков". К тому же, погода будет явно не на стороне израильских футболистов, которые привыкли все время играть в комфортных условиях.

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Преимущество Шахтера над Маккаби в том, что подопечные Луиша Каштру гораздо качественнее владеют мячом, выигрывают в скорости, за счет этого будут открываться зоны, в которые будут врываться фланговые игроки.

Вряд ли гости с первых минут пойдут большими силами вперед, но рано или поздно это произойдет. Главное, чтобы Шахтер не расслабился, а сразу дал понять, кто в доме хозяин", – приводит слова Полянского Команда№1.

Отметим, матч Шахтер – Маккаби Т-А состоится сегодня, 25 февраля, начало в 19:55.

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